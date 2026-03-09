La manovra economica del 2026 modifica le regole sui bonus assunzioni, riducendo le agevolazioni dal 100% al 70%. Le nuove disposizioni interessano in particolare le assunzioni di giovani e le aree del Mezzogiorno, dove i sussidi vengono abbassati significativamente. La misura riguarda le aziende che intendono assumere con incentivi statali, modificando le condizioni di accesso e le percentuali di copertura.

La manovra economica del 2026 sta ridisegnando la mappa degli incentivi al lavoro, con una riduzione drastica dei bonus per le assunzioni giovanili e nel Mezzogiorno. Dal primo gennaio fino alla fine di aprile, l’esenzione contributiva scende dal totale parziale al settanta percento, salvo che non si verifichi un aumento netto dei dipendenti. Questa decisione, frutto della conversione del decreto Milleproroghe, segna un cambio di passo rispetto alle previsioni iniziali del Dl Coesione. L’obiettivo dichiarato è bilanciare il costo fiscale mantenendo la spinta all’occupazione, ma i numeri parlano chiaro: mezzo miliardo di euro sono stati stanziati per sostenere queste misure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonus assunzioni: dal 100% al 70%, ecco le nuove regole

