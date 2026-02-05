Infortunio Bonny | si ferma l’attaccante in Inter Torino Le sue condizioni e cosa filtra sul suo stop

L’attaccante dell’Inter, Bonny, si è fermato durante la partita contro il Torino. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma filtrano segnali di un infortunio che potrebbe tenerlo fuori per qualche tempo. La squadra ora aspetta aggiornamenti ufficiali, mentre i tifosi sperano in una pronta ripresa.

Bonny esce zoppicando, Thuram si ferma: Chivu costretto al doppio cambio in Inter-TorinoDurante la sfida di Monza, valida per i quarti di Coppa Italia, sostituiti per infortunio i due attaccanti nerazzurri che erano partiti come titolari: i dettagli ... corrieredellosport.it

Inter, infortunio e cambio obbligato per Bonny in Coppa ItaliaFiato sospeso in casa Inter per le condizioni di Bonny, costretto al cambio per infortunio nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Torino. Il centravanti ex Parma, autore del gol del ... fantacalcio.it

IL RITORNO DELL'EX! Nella sua Parma, dove è cresciuto, Ange-Yoan Bonny torna tra i convocati di Cristian Chivu dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box nelle partite precedenti. facebook

