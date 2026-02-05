Coppa Italia l' Inter 2 non stecca | Bonny e Diouf piegano il Torino è semifinale

All’U-Power Stadium l’Inter porta a casa la qualificazione senza troppi problemi. Nonostante le assenze e il turnover, i nerazzurri vincono 2-1 contro il Torino e si guadagnano il biglietto per le semifinali. Bonny e Diouf trovano i gol decisivi, mentre i granata tentano il tutto per tutto ma non riescono a ribaltare il risultato.

All'U-Power Stadium, un Inter rimaneggiata dal turnover stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, superando il Torino per 2-1. A decidere il primo match dei quarti di finale, ci pensano Bonny e Diouf: per i granata, invece, ha segnato Kulenovic. La partita si è giocata a Monza, visto l'impiego di San Siro per l'imminente cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Rispetto alla gara contro la Cremonese, Chivu fa ruotare tutto l'undici titolare, lasciando a casa Dimarco e Zielinski e schierando i giovani Kamate e Cocchi, provenienti dall'Under 23. Tante novità anche in casa Torino: oltre a Marianucci, i neoarrivati Obrador, Prati, Kulenovic scendono subito in campo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L’Inter supera il Torino e vola in semifinale di Coppa Italia.

Nella notte piovosa di Monza, l’Inter vince contro il Torino e si prende la semifinale di Coppa Italia.

