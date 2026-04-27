A Bondeno, una gru storica dello zuccherificio del 1925 è stata restaurata grazie a una campagna di raccolta fondi promossa dalla Società Operaia locale. Le donazioni spontanee dei cittadini serviranno a finanziare l’assistenza domiciliare offerta dalla Fondazione Ado. La gru, simbolo della memoria industriale, è stata rimessa in piedi dopo un intervento di restauro che coinvolge anche un volume dedicato alla sua storia.

? Cosa sapere La Società Operaia di Bondeno presenta il volume sul restauro della gru del 1925.. Le offerte spontanee raccolte finanzieranno l'assistenza domiciliare della Fondazione Ado.. La Società Operaia di Bondeno ha accolto sabato scorso una folla superiore alle previsioni per la presentazione del volume Il restauro della gru. Un’amicizia, quattro storie e il saper fare, un’opera che celebra l’impegno di Roberto Bregoli, Giuseppe Cavallini, Nicola Barbieri e dell’indimenticato Luigi Gessi. Il pomeriggio trascorso nella sede della Società Operaia non è stato solo un momento di letteratura locale, ma un atto collettivo di memoria e sostegno sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bondeno, la gru dello zuccherificio torna in vita tra storia e solidarietà

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