A causa dell’alta domanda, lo spettacolo “Casa nova vita nova” torna a Fiesole. La rappresentazione, che ha già raccolto molti applausi, si terrà martedì 10 marzo alle 21 nel Teatro di Fiesole, in Largo Piero Farulli.

Firenze, 13 febbraio 2026 – A grande richiesta lo spettacolo teatrale Casa nova vita nova torna in scena con una replica speciale martedì 10 marzo alle 21, sul palco del Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli 1). Dopo il successo delle precedenti rappresentazioni, saranno di nuovo I Rotaractor a salire sul palco, con questo lavoro intenso e corale organizzato dal Rotary Club Firenze e interamente dedicato a una finalità solidale. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Fondazione Giovanni Michelucci, impegnata sui temi dell’architettura sociale, della città e dei diritti. Casa nova vita nova, testo di Vinicio Gioli e Mario De Mayo, è diretto da Andrea Bruno Savelli e mette al centro la questione del cambiamento, individuale e collettivo, attraverso una narrazione che intreccia storie quotidiane e riflessioni sul vivere contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Casa nova vita nova”: a Fiesole torna in scena la solidarietà

