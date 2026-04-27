Ogni giorno, gli utenti ricevono in media 126 notifiche, con l’80% di loro che si sente sopraffatto dal continuo flusso di messaggi e avvisi sul telefono. Da Firenze alle zone più remote della regione, il suono delle notifiche si fa sentire costantemente, influenzando le abitudini quotidiane. La presenza costante dello smartphone si percepisce in diversi ambienti, dai centri urbani ai borghi più piccoli, diventando parte integrante della routine.

FIRENZE – Da Firenze alla costa, passando per i borghi dell’entroterra, il trillo dello smartphone scandisce ormai in modo incessante le nostre giornate. Un flusso continuo di avvisi sonori e visivi che, lungi dall’essere solo un aiuto organizzativo, si sta trasformando in una vera e propria fonte di esaurimento. A fotografare questo fenomeno è una recente indagine condotta da Unobravo, piattaforma specializzata in servizi di psicologia online, che ha analizzato l’impatto della cosiddetta ‘notification fatigue’ sulla vita quotidiana. L’esperimento si è basato sull’osservazione dei dati reali tratti dalla funzione ‘Screen Time’ degli iPhone di un campione di 50 utenti, monitorati per quattro settimane.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Bombardati da 126 notifiche al giorno: l’80% degli utenti è sopraffatto dal telefono

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