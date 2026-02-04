Bombardati da corpi perfetti pornografia e vite a prova di marketing combattiamo giorno per giorno per I corpi che non avremo Ma riusciremo a salvarci?

Ogni giorno, tra social e pubblicità, ci troviamo a confrontarci con immagini di corpi perfetti e vite che sembrano sempre a prova di ogni marketing. Ma tutto questo ci lascia con un senso di vuoto e di incertezza su cosa sia reale e cosa no. La sfida di portare sul palco il tema del dismorfismo digitale nasce proprio da questa confusione, soprattutto tra i più giovani, che passano ore sui cellulari senza riuscire a staccarsi da ciò che vedono. Sono immersi in un mondo che amplifica i loro dubbi e li allontana dalla propria vera ident

Portare a teatro il tema del dismorfismo digitale non è affatto facile. Il tema è "caldo" e sentito soprattutto dalle nuove generazioni che si ritrovano in mano tutti i pregi nel maneggiare i cellulari e il mondo digitale, ma incapaci (loro malgrado) di avere gli strumenti per frapporre un muro tra ciò che è rappresentato nello schermo dalla lucina blu e la propria vita. Succede proprio questo al protagonista dello spettacolo teatrale dal titolo emblematico, "I corpi che non avremo" di?Francesco Toscani? con alla regia Andrea Piazza? e in scena con Fabrizio Calfapietra e Simone Tudda. In scena al Teatro Franco Parenti di Milano?fino al 14 febbraio.

