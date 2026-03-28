Telemarketing stop ai contratti luce e gas al telefono senza autorizzazione degli utenti

Un nuovo decreto vieta la sottoscrizione di contratti per forniture di luce e gas tramite telefonate senza il consenso preventivo degli utenti. La norma stabilisce che le aziende non possono più attivare accordi di questo tipo senza aver ottenuto il consenso esplicito dei clienti. La misura mira a limitare le pratiche commerciali indesiderate e a tutelare i consumatori da attività di telemarketing non autorizzate.

(Adnkronos) – Arriva lo stop ai contratti di luce e gas al telefono senza l'autorizzazione degli utenti. Ma non solo. Diverse le novità 'salva-consumatori' dal telemarketing selvaggio contenute in alcuni emendamenti al Dl Bollette, approvati giovedì scorso durante la seduta della X Commissione della Camera dei Deputati – Attività produttive, commercio e turismo. Come spiega Consumerismo No. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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