Gli artificieri dell' Esercito fanno brillare bomba della seconda guerra mondiale a Bastiglia

Da modenatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Bastiglia, gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno fatto brillare una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale. L’intervento si è svolto in un’area golenale in via Borsara, dove i militari hanno messo in sicurezza e disinnescato l’ordigno. Sul posto sono arrivati i mezzi specializzati, e tutto si è concluso senza problemi, garantendo la sicurezza della zona.

Nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, gli artificieri dell'Esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno portato a termine un intervento di bonifica in un'area golenale in via Borsara, nel comune di Bastiglia.L'ordigno era stato rinvenuto ieri da un passante che.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

