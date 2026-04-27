Bologna pulizia record dopo il 25 aprile | 10 ton di rifiuti e multe

Dopo le celebrazioni del 25 aprile, i servizi di Hera hanno raccolto circa dieci tonnellate di rifiuti tra le zone di Bolognina e Pratello. Le operazioni di pulizia sono state svolte nelle ore successive per ripristinare la situazione nelle aree interessate. Durante questa attività, sono state comminate alcune multe a chi non ha rispettato le norme di smaltimento dei rifiuti.

? Cosa sapere Hera ha rimosso dieci tonnellate di rifiuti tra Bolognina e Pratello dopo il 25 aprile.. La Polizia locale ha emesso 23 verbali per violazioni legate alla vendita di alcolici.. Dalle 21:30 di ieri, gli operatori Hera hanno rimosso circa dieci tonnellate di rifiuti accumulati tra Bolognina e il Pratello per sanare le strade dopo le celebrazioni del 25 aprile. Il bilancio dell’amministrazione comunale evidenzia l’impiego di 140 addetti, tra cui 58 agenti della Polizia locale, 31 volontari della Protezione civile, 39 ausiliari volontari, sei dipendenti del Comune e sei membri dei team Zero Waste e Nottambula. Il bilancio della notte: sanzioni e pulizie straordinarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, pulizia record dopo il 25 aprile: 10 ton di rifiuti e multe Notizie correlate Pratello R’Esiste 2026, il giorno dopo: raccolte 10 tonnellate di rifiuti, 8 multeBologna, 26 aprile 2026 – Come ogni anno, il giorno dopo il Pratello R’Esiste, il Comune fa un bilancio delle attività della giornata del 25 aprile. Pasquetta a San Rossore con (qualche) incivile: servizio di pulizia straordinario per il 25 aprile e 1 maggioDopo la grande affluenza di Pasquetta, con comportamenti poco civili, il Parco di San Rossore corre ai ripari e in vista delle nuove giornate festive...