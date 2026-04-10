Pasquetta a San Rossore con qualche incivile | servizio di pulizia straordinario per il 25 aprile e 1 maggio

Dopo il weekend di Pasquetta, il Parco di San Rossore ha registrato comportamenti poco rispettosi delle regole da parte di alcuni visitatori. Per i prossimi festivi del 25 aprile e del 1 maggio, l’ente che gestisce l’area ha predisposto un servizio di pulizia straordinario per rimuovere i rifiuti accumulati. La decisione arriva in seguito alla grande affluenza di pubblico che ha caratterizzato le recenti giornate festive.

Dopo la grande affluenza di Pasquetta, con comportamenti poco civili, il Parco di San Rossore corre ai ripari e in vista delle nuove giornate festive del 25 aprile e 1 maggio predispone un servizio straordinario di pulizia."Sono state decine di migliaia le persone che lo scorso lunedì sono venute. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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