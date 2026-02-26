Si presenta sotto casa dell' ex moglie nonostante il divieto | 49enne arrestato

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Frignano dopo essersi presentato sotto casa dell'ex moglie, nonostante un divieto. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto nel corso di un pomeriggio normale, quando i carabinieri della stazione locale sono intervenuti per fermare l’uomo, che aveva già avuto problemi con la giustizia. L’episodio si è concluso con l’arresto e il successivo trasferimento in caserma.

L’uomo, nonostante un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie, scaturiti a seguito del precedente arresto avvenuto lo scorso 8 febbraio per minacce di morte e aggressione ai danni della donna, è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della stessa. Una presenza che, nelle sue intenzioni, sarebbe forse dovuta passare inosservata e che, invece, ha fatto scattare l’immediato intervento dei militari dell’Arma. Giunti sul posto per le verifiche del caso, i carabinieri hanno accertato che il 49enne si trovava nelle immediate vicinanze dell’abitazione familiare, in aperta violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ancora un episodio di violenza sulle donne smascherato dai carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un romeno di 39 anni domiciliato nell'alta...

