Bocciata la proposta di intitolare una via a Berlusconi | Storia giudiziaria complessa scelta inopportuna

Da bergamonews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, a luglio 2024, il nuovo Consiglio comunale aveva appena iniziato il suo mandato. Tra le prime decisioni, la proposta di intitolare una strada a un ex presidente del consiglio, già coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari. La proposta è stata respinta con la motivazione che la storia giudiziaria dell’ex politico fosse complessa e che la scelta risultasse inopportuna. La delibera ha suscitato reazioni contrastanti tra i consiglieri presenti.

Bergamo. Era luglio 2024: il nuovo Consiglio comunale si era insediato da poche settimane. A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, la consigliera di Forza Italia Giulia Ceci presenta un ordine del giorno, sostenuto anche da Lega e Fratelli d’Italia, per intitolare una strada o una piazza della città all’ex presidente del Consiglio. Quasi due anni più tardi, la questione torna d’attualità dopo che il Tar lombardo ha respinto i ricorsi contro la decisione di dedicare l’aeroporto di Malpensa al Cavaliere. Nella serata di lunedì 27 aprile, il tema approda così in Consiglio comunale. “Berlusconi – ricorda Ceci – ha presieduto il governo più longevo nella storia della Repubblica e, come imprenditore, ha segnato la storia d’Italia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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