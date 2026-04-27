Bocciata la proposta di intitolare una via a Berlusconi | Storia giudiziaria complessa scelta inopportuna

A Bergamo, a luglio 2024, il nuovo Consiglio comunale aveva appena iniziato il suo mandato. Tra le prime decisioni, la proposta di intitolare una strada a un ex presidente del consiglio, già coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari. La proposta è stata respinta con la motivazione che la storia giudiziaria dell’ex politico fosse complessa e che la scelta risultasse inopportuna. La delibera ha suscitato reazioni contrastanti tra i consiglieri presenti.

Bergamo. Era luglio 2024: il nuovo Consiglio comunale si era insediato da poche settimane. A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, la consigliera di Forza Italia Giulia Ceci presenta un ordine del giorno, sostenuto anche da Lega e Fratelli d’Italia, per intitolare una strada o una piazza della città all’ex presidente del Consiglio. Quasi due anni più tardi, la questione torna d’attualità dopo che il Tar lombardo ha respinto i ricorsi contro la decisione di dedicare l’aeroporto di Malpensa al Cavaliere. Nella serata di lunedì 27 aprile, il tema approda così in Consiglio comunale. “Berlusconi – ricorda Ceci – ha presieduto il governo più longevo nella storia della Repubblica e, come imprenditore, ha segnato la storia d’Italia.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate La proposta politicamente bocciata ora è ricerca su una rivista di sociologiaUna proposta valutata non politicamente fattibile è diventata una ricerca pubblicata su una rivista di sociologia. Ausl, Pestelli (FdI): "Pensione e stipendio insieme per il direttore generale Carradori. Una scelta inopportuna"“L'erogazione contemporanea del trattamento pensionistico e dello stipendio assegnato per l'incarico a Tiziano Carradori, direttore generale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scuole dell’infanzia, bocciata in commissione provinciale la proposta di legge popolare presentata dalle educatrici: si continuerà a fare attività anche nel mese di luglio; Riforma della sanità ligure: bocciata la proposta della super Asl; Cala Ponte, bocciata in Appello la proposta di concordato fallimentare: Quel piano è speculativo; Scuole dell'Infanzia, si lavorerà per tutto luglio. Bocciata la proposta contro l'apertura presentata alla Provincia Autonoma di Trento. Cala Ponte, bocciata in Appello la proposta di concordato fallimentare: «Quel piano è speculativo»La società romana Main Waring che si era proposta di rilevare gli attivi della Fimco, fallita nel 2019. Avrebbero potuto aggiudicarsi la proprietà del porto turistico di Polignano investendo appena 1, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Riforma della sanità ligure: bocciata la proposta della super AslLa Regione respinge il progetto per recuperare personale: Non accentra abbastanza. Allo studio la nuova versione ... ilsecoloxix.it La seconda stagione di One Piece è promossa, bocciata o rimandata Promossa, senza ombra di dubbio. Non perché sia perfetta, ma perché ha deciso davvero di rischiare. Perché capisce cosa deve diventare senza dimenticare da dove viene. La seconda s - facebook.com facebook Se la separazione delle carriere è stata bocciata sul piano penale, noi la proponiamo sul piano… fiscale! Nei giorni scorsi noi del @Partito_Libdem abbiamo proposto come rendere il nostro fisco PIÙ SEMPLICE. Poi abbiamo proposto come renderlo PIÙ LEG x.com