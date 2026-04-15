La proposta politicamente bocciata ora è ricerca su una rivista di sociologia

Da veneziatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una proposta che era stata respinta dal punto di vista politico è ora diventata oggetto di uno studio pubblicato su una rivista di sociologia. La ricerca si concentra su aspetti legati alle dinamiche sociali e alle interazioni tra gruppi, senza coinvolgere decisioni istituzionali o politiche ufficiali. Il lavoro analizza dati raccolti in modo indipendente, senza collegamenti diretti con le posizioni politiche della proposta originaria.

Una proposta valutata non politicamente fattibile è diventata una ricerca pubblicata su una rivista di sociologia. A raccontarlo, con soddisfazione, è il comitato ViviAmo Marghera che ha realizzato per mesi, a più riprese, con uno sforzo consistente e le sole risorse dell'associazione, centinaia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

Ciclo di incontri “Dialoghi di sociologia pubblica tra ricerca e pratiche quotidiane” su disuguaglianze, marginalità e discriminazioniArezzo, 20 marzo 2026 – Si terrà presso il Campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena e, in contemporanea, in alcune date a Siena al...

Le arti migliorano la salute mentale: la ricerca dal professor Sacco della “D’Annunzio” pubblicata su un’importante rivista di settoreSu Nature Reviews Psychology, importante rivista di settore, è stato pubblicato il primo studio sistematico sui meccanismi attraverso cui le arti...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tirrenica, bocciata la proposta di Simiani: Destra senza vergogna. Rossi: Riformulazione rifiutata dal deputato Dem; Imposta di soggiorno e TARI, La Città delle Persone attacca Petrucci: Proposta già bocciata a Pisa; Genova, bocciata proposta di sperimentazione di parcheggi gratuiti in centro; Galizia: La politica dei fatti contro quella dei proclami.

la proposta politicamente bocciataGenova, bocciata proposta di sperimentazione di parcheggi gratuiti in centroA Genova si riaccende il confronto sulla gestione della sosta in centro e sulle misure a sostegno del commercio locale. La maggioranza ... telenord.it

Irpef, bocciata la proposta del centrosinistra di maggiorarla nella Legge di Stabilità del Veneto. Spunta l’inedito asse 'Stefanildo'VENEZIA - Con 28 favorevoli e 17 contrari, ieri il Consiglio regionale ha approvato la legge di Stabilità, per cui oggi la maratona pasquale potrà proseguire con il Collegato e ... ilgazzettino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.