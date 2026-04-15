La proposta politicamente bocciata ora è ricerca su una rivista di sociologia

Una proposta che era stata respinta dal punto di vista politico è ora diventata oggetto di uno studio pubblicato su una rivista di sociologia. La ricerca si concentra su aspetti legati alle dinamiche sociali e alle interazioni tra gruppi, senza coinvolgere decisioni istituzionali o politiche ufficiali. Il lavoro analizza dati raccolti in modo indipendente, senza collegamenti diretti con le posizioni politiche della proposta originaria.

Una proposta valutata non politicamente fattibile è diventata una ricerca pubblicata su una rivista di sociologia. A raccontarlo, con soddisfazione, è il comitato ViviAmo Marghera che ha realizzato per mesi, a più riprese, con uno sforzo consistente e le sole risorse dell'associazione, centinaia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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