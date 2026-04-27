Boato nella notte a San Severo | salta in aria lo sportello Bpm di via Minuziano

Nella notte, a San Severo, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dei residenti: un'esplosione ha danneggiato il bancomat della filiale BPM in via Minuziano. L’incidente si è verificato intorno alle ore notturne, causando danni alla macchina e un forte rumore nella zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi.

Boato nella notte, a San Severo, dove ignoti hanno fatto saltare in aria il bancomat BPM di via Minuziano.Il fatto è successo intorno alle 4.30 della notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile. La deflagrazione è stata potente e ha risvegliato nel sonno l'intero quartiere e provocato danni ingenti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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