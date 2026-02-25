Boato nella notte a Troia salta in aria il bancomat Unicredit | è il nono attacco dall' inizio dell' anno

Un forte scoppio ha sconvolto Troia, provocato dall'esplosione del bancomat Unicredit di via Regina Margherita. I ladri hanno piazzato un ordigno esplosivo, causando danni alla filiale e portando via denaro contante. È il nono attacco di questo tipo avvenuto nella cittadina dall'inizio dell’anno. Le forze dell'ordine stanno indagando per individuare i responsabili e capire come siano riusciti a entrare in azione. La scena si presenta ancora deserta e silenziosa dopo l’incidente.

Un boato fortissimo ha svegliato l'abitato di Troia dove i malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale Unicredit di via Regina Margherita. In azione sarebbero state almeno tre persone - a volto coperto e dotate della classica 'marmotta' esplosiva - giunte sul posto a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Il colpo, stando alle prime informazioni, sarebbe andato a segno; al momento non è stato ancora quantificato il bottino.

