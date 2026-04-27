Il 26 aprile e il 3 maggio, i treni sulla tratta tra Cagliari e Oristano saranno temporaneamente sospesi a causa di lavori in corso presso la stazione di Cagliari. Per garantire la mobilità, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi tra Decimomannu e Cagliari. Durante queste date, i pendolari dovranno fare affidamento sui bus per spostarsi lungo questa tratta, con alcuni treni cancellati o in ritardo.

? Cosa sapere Cantiere stazione Cagliari il 26 aprile e 3 maggio blocca tratta Cagliari-Oristano.. Servizio bus sostitutivo tra Decimomannu e Cagliari per gestire rallentamenti e cancellazioni.. I viaggiatori che percorrono la tratta ferroviaria tra Cagliari e Oristano dovranno affrontare pesanti disagi nelle giornate di domenica 26 aprile e 3 maggio 2026 a causa di un cantiere straordinario presso la stazione di Cagliari. L’intervento tecnico, programmato per le due domeniche indicate, colpirà duramente la dorsale che connette il Capoluogo al resto dell’Isola, concentrando le attività in una fascia oraria centrale della giornata. Tra le ore 10:00 e le 13:00, infatti, la circolazione subirà rallentamenti significativi, cancellazioni parziali e variazioni degli orari prestabiliti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni in Sardegna: caos su Cagliari-Oristano il 26 e il 3 aprile

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