Blocco sulla SS614 | il Passo Lanciano isolato mette in crisi l’economia

Un blocco si è verificato sulla SS614 tra Lettomanoppello e Passo Lanciano a causa di condizioni di instabilità e accumuli di neve. La strada risulta chiusa in entrambe le direzioni, con mezzi di soccorso sul posto per gestire la situazione. La situazione sta causando disagi al traffico e ai mezzi di trasporto che devono attraversare l'area. La polizia sta monitorando la zona e fornisce aggiornamenti sulla riapertura della strada.

? Cosa sapere Blocco sulla SS614 tra Lettomanoppello e Passo Lanciano per instabilità e accumuli nevosi.. L'interruzione della viabilità durante il periodo pasquale penalizza le attività economiche locali.. L’accesso da Lettomanoppello verso Passo Lanciano resta bloccato, lasciando il comprensorio montano in una condizione di isolamento che mette a rischio la sopravvivenza economica delle attività locali. La viabilità sulla statale 614, nel versante di Pretoro, presenta un quadro di forte instabilità. Mentre alcuni tratti sono completamente interrotti, altri permettono solo un transito limitato o impongono il senso unico alternato. La situazione si complica ulteriormente salendo verso il Blockhaus, dove le restrizioni sono dettate dai pericoli legati alla neve e al possibile scivolamento di masse nevose.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco sulla SS614: il Passo Lanciano isolato mette in crisi l’economia Notizie correlate Dubai, il blocco dei voli mette a rischio miliardi e l’economia locale. Le prime analisiDubai ferma il suo motore economico, DXB e Al Maktoum chiusi a causa dei missili iraniani, con oltre 260. Blocco TAC a Pisa: il caos delle prenotazioni mette in crisi i malatiIl consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ha presentato un’interrogazione formale nei confronti del presidente Giani per...