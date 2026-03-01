Dubai il blocco dei voli mette a rischio miliardi e l’economia locale Le prime analisi

Dubai ha sospeso temporaneamente i voli internazionali presso gli aeroporti di DXB e Al Maktoum a causa di attacchi con missili iraniani. La chiusura degli aeroporti coinvolge oltre 260 voli e impatta direttamente sull’economia locale, mettendo a rischio miliardi di dollari di fatturato. La decisione è stata presa in risposta alle recenti tensioni nella regione, interrompendo le operazioni di trasporto aereo.

Dubai ferma il suo motore economico, DXB e Al Maktoum chiusi a causa dei missili iraniani, con oltre 260.000 passeggeri giornalieri bloccati e centinaia di voli cancellati o deviati. Emirates e altre compagnie rischiano perdite giornaliere superiori a 100 milioni di dollari, mentre hotel, centri commerciali e turismo subiscono impatti immediati. La prima analisi delle perdite economiche è impressionante L’aeroporto internazionale di Dubai (DXB) e l’Al Maktoum International si trovano al centro di una crisi senza precedenti. Con i missili iraniani che hanno attraversato corridoi aerei strategici, entrambe le strutture sono state di fatto chiuse, costringendo le compagnie aeree a cancellare o deviare centinaia di voli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

