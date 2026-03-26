Sacche di plasma buttate nelle Marche gli allarmi ignorati per un mese | le prove nelle mail interne

Negli ultimi giorni sono state rese note email interne che rivelano come, per più di un mese, un ex dirigente del Dipartimento di Medicina Trasfusionale nelle Marche abbia segnalato ai vertici regionali la presenza di sacche di plasma abbandonate. Le comunicazioni indicano che, a causa di carenze di personale, non era possibile gestire tutto il plasma raccolto, ma gli allarmi non sono stati presi in considerazione fino a oggi.

Per oltre un mese il dottor Mauro Montanari, ex direttore del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale delle Marche, ha lanciato allarmi ai vertici della regione segnalando l'impossibilità, per carenze di organico, di lavorare tutto il plasma. Le sue richieste di rallentare la raccolta sangue tuttavia sono state sistematicamente ignorate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: “Faremo verifiche ma non strumentalizzare”Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche. Sacche di plasma buttate nelle Marche, carabinieri del NAS all’ospedale Torrette dopo la denuncia di Fanpage.itI carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità si sono attivati per fare piena luce sulla gestione di migliaia di sacche di plasma raccolte dai... Contenuti utili per approfondire Sacche di plasma buttate nelle Marche... Temi più discussi: Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo; Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle Marche; Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori; Il Giallo del plasma nelle Marche: Buttati 6 quintali nella spazzatura La replica: Numeri molto minori. Sangue buttato nelle Marche, la denuncia di Ilenia, malata oncologica: Quelle sacche di plasma per noi sono vitaMentre la Regione Marche tenta di minimizzare i numeri dello spreco, parlando di sole 300 sacche di plasma scadute contro le 1 ... fanpage.it Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo ... tg24.sky.it Marche, sacche di plasma gettate nella spazzatura: è polemica: È polemica nelle Marche per alcune sacche di plasma gettate nella spazzatura. Sacche che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni. Stando a - facebook.com facebook Sangue buttato nelle Marche, la denuncia di Ilenia, malata oncologica: “Quelle sacche di plasma per noi sono vita” x.com