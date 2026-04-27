Blocco Eav su Scafati-Poggiomarino | caos mattutino e poi il via libera

Nella mattinata di lunedì 27 aprile, la linea Eav tra Scafati e Poggiomarino è stata temporaneamente interrotta a causa di un guasto tecnico. La circolazione dei mezzi è stata sospesa per alcune ore, causando disagi tra i pendolari. Successivamente, la linea è stata riattivata e il servizio è tornato regolare. L’interruzione ha coinvolto i tratti tra le due località, con conseguente sospensione temporanea delle corse.

? Cosa sapere Guasto tecnico blocca linea Eav Scafati-Poggiomarino nella mattinata di lunedì 27 aprile.. Intervento dei tecnici ripristina la circolazione ferroviaria dopo meno di un'ora di stallo.. Il servizio ferroviario Eav tra Scafati e Poggiomarino ha subito un brusco arresto durante la mattinata di questo lunedì 27 aprile, costringendo decine di pendolari a una lunga attesa per via di un guasto tecnico. Il disagio ha colpito chiunque si muovesse lungo le linee vesuviane della Circumvesuviana, con la circolazione ferma proprio sulla tratta che collega i due comuni citati. L’Ente Autonomo Volturno ha dovuto intervenire tempestivamente per comunicare l’interruzione del servizio, causata da problemi tecnici che hanno bloccato i binari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco Eav su Scafati-Poggiomarino: caos mattutino e poi il via libera Notizie correlate Interrotta per problemi tecnici una tratta della Circumvesuviana: stop ai treni tra Poggiomarino e ScafatiDisagi, questa mattina, per gli utenti che usufruiscono dei treni delle linee vesuviane gestite da Eav. Interrotta per problemi tecnici una tratta della Circumvesuviana: stop ai trani tra Poggiomarino e ScafatiDisagi, questa mattina, per gli utenti che usufruiscono dei treni delle linee vesuviane gestite da Eav.