Questa mattina, un'interruzione tecnica ha causato lo stop dei treni tra Poggiomarino e Scafati sulla linea Circumvesuviana gestita da Eav. La sospensione ha provocato disagi per gli utenti che utilizzano regolarmente questa tratta. Nessuna informazione immediata sulla durata dell'interruzione o sui tempi di ripristino.

Disagi, questa mattina, per gli utenti che usufruiscono dei treni delle linee vesuviane gestite da Eav. Come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno attraverso una nota, a "causa problemi tecnici la circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino". Sono stati istituiti bus sostitutivi sulla tratta interrotta. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Interrotta per problemi tecnici una tratta della Circumvesuviana: stop ai trani tra Poggiomarino e Scafati

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