Interrotta per problemi tecnici una tratta della Circumvesuviana | stop ai treni tra Poggiomarino e Scafati

Questa mattina, gli utenti delle linee vesuviane gestite da Eav hanno incontrato disagi a causa dell'interruzione di una tratta della Circumvesuviana tra Poggiomarino e Scafati. La sospensione del servizio è stata causata da problemi tecnici, che hanno impedito la normale circolazione dei treni lungo questa tratta. La circolazione è rimasta interrotta fino alla risoluzione del guasto.

Disagi, questa mattina, per gli utenti che usufruiscono dei treni delle linee vesuviane gestite da Eav. Come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno attraverso una nota, a "causa problemi tecnici la circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino". Sono stati istituiti bus sostitutivi sulla tratta interrotta. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Interrotta per problemi tecnici una tratta della Circumvesuviana: stop ai treni tra Poggiomarino e Scafati Articoli correlati Frana nella zona dei binari, interrotta una tratta della CircumvesuvianaUna frana ha interessato la zona dei binari della Circumvesiana: per questo è stata interrotta una tratta lungo la linea Napoli-Sorrento. Circumvesuviana: treno fermo per avaria, interrotta una trattaTempo di lettura: < 1 minuto Treno fermo per avaria: interrotta una tratta della Circumvesuviana. Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Cumana: problemi tecnici, interrotta tratta tra Montesanto e Bagnoli; Interrotta Metro B/B1 Roma: i motivi della chiusura - Radio Globo; Tutto pronto a Cape Canaveral, in Florida: ecco cosa farà la missione Artemis II verso la Luna; Lavori sulla linea Roma-Napoli: cambia la circolazione dei treni per due week end. Metro B interrotta fra Castro Pretorio e San Paolo: treni fermi per un problema tecnicoIl servizio della linea B della metropolitana di Roma è stato interrotto fra le stazioni di Castro Pretorio e Basilica San Paolo nella mattina di mercoledì 25 marzo 2026. Il disagio è dovuto a un ... fanpage.it EAV Linee Vesuviane – Interruzione tratta Scafati - Poggiomarino Causa problemi tecnici la circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino. Sono stati istituiti bus sostitutivi sulla tratta interrotta. Seguiranno facebook Maltempo, Lehecka-Sinner interrotta: la finale del Miami Open si ferma sul più bello x.com