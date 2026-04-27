Su 495 migranti passati dal centro di detenzione in Albania, 345 non sono stati rimpatriati, pari a circa due su tre. La maggior parte di loro ha lasciato la struttura senza tornare nel Paese di provenienza. Questa situazione ha sollevato critiche da parte di alcune forze politiche e associazioni, che evidenziano le difficoltà nel processo di rimpatrio. La questione riguarda anche le modalità operative e le normative applicate nelle operazioni di rimpatrio dei migranti.

Su 495 migranti transitati dal Cpr di Gjader, 345 non sono stati rimpatriati. In pratica, due su tre hanno lasciato la struttura senza tornare nel Paese d’origine. È questa la fotografia aggiornata ad aprile 2026 che riapre lo scontro sul “modello Albania”, proprio mentre l’Europa segue la linea italiana sul tema immigrazione. Sullo sfondo, come al solito, ci sarebbero le toghe rosse. Il meccanismo dei ricorsi. Il collo di bottiglia è infatti nella sequenza di ricorsi, sospensive e richieste d’asilo presentate dopo l’ingresso nel centro. Per 266 migranti il trattenimento non è stato convalidato in seguito alla domanda di protezione internazionale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bloccati due rimpatri su tre: così toghe rosse e galassia Soros sabotano i Cpr in Albania

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