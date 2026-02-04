da porto torres a roma il vicesindaco a lezione di politiche locali

Alessandro Carta, vicesindaco di Porto Torres, ha lasciato la sua città di mare per andare a Roma. Vuole capire come si gestiscono le politiche locali più grandi e complesse. Partito con questo obiettivo, si mette in gioco lontano da casa, tra incontri e confronti, per tornare con idee nuove e più forti per il suo territorio.

Alessandro Carta, vicesindaco del Comune di Porto Torres, ha lasciato la sua città in riva al mare, tra i profumi dell’arancio e il rumore lontano del porto industriale, per approdare a Roma con un obiettivo chiaro: imparare a governare meglio. Non per un viaggio di piacere, ma per partecipare al primo dei tre appuntamenti del Programma Eap – European Awareness Programme – che si è svolto dal 29 al 31 gennaio scorso nel cuore della capitale. Il percorso, promosso dall’Aiccre in collaborazione con l’ISIG di Gorizia, ha selezionato 31 amministratori locali da tutta Italia per un percorso di formazione avanzata su temi che oggi fanno la differenza: governance multilivello, sostenibilità, finanza pubblica, innovazione e relazioni con l’Unione europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

