Allevamento abusivo a Chivasso mamma e figli indagati con tre veterinari | 396 cani venduti 230mila euro guadagnati estorsioni

Le indagini a Chivasso hanno portato alla chiusura di un procedimento contro un gruppo coinvolto in allevamento abusivo di cani. La procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio di madre e figli, ritenuti responsabili di aver venduto circa 396 cani e di aver guadagnato circa 230 mila euro. Tre veterinari sono stati chiamati in causa nel procedimento.

Chiuse le indagini sulla “Banda Bassotti” di Chivasso, come era stata soprannominata dagli inquirenti, nei giorni scorsi la procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio dei suoi presunti componenti. Sono una donna di 64 anni, i suoi due figli (27 e 35) e tre veterinari, difesi dagli avvocati Rosalba Cannone, Salvo Lo Greco e Valerio Donato. A maggio, dovranno tutti affrontare l’udienza preliminare di questa inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Daniele Piergianni, che ha ricostruito come veniva gestito un allevamento abusivo di cani bassotti scoperto nel 2023. Mamma e figli, arrestati due anni fa, sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, abbandono e maltrattamento di animali ed estorsioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

