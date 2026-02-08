Boschi dello spaccio tra Faloppio e Colverde | arrestati tre pusher irregolari segnalati due consumatori

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato tre persone tra i boschi al confine tra Faloppio e Colverde. Gli uomini dell’Arma hanno scoperto uno spaccio di droga e sono riusciti a bloccare i pusher irregolari. Due consumatori sono stati invece segnalati alle autorità. L’operazione ha portato alla luce un’attività illecita che si svolgeva nell’area verde della zona.

Nel pomeriggio, tra i boschi al confine tra Faloppio e Colverde, è scattato un servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri. Un'operazione mirata, condotta nelle aree verdi a ridosso dei centri abitati, da tempo segnalate come punti di spaccio di sostanze stupefacenti.

