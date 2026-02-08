Boschi dello spaccio tra Faloppio e Colverde | arrestati tre pusher irregolari

I carabinieri hanno smantellato un giro di droga nei boschi tra Faloppio e Colverde. Tre uomini di origine nordafricana sono stati arrestati, mentre altri due sono stati segnalati come assuntori. Le forze dell’ordine hanno agito dopo settimane di indagini, trovando droga e armi nascosti tra gli alberi. Ora i sospetti sono in cella, in attesa di essere interrogati.

I carabinieri hanno smantellato un’attività di spaccio organizzata nei boschi al confine tra Faloppio e Colverde, in provincia di Como, arrestando tre cittadini di origine nordafricana e segnalando due assuntori all’autorità amministrativa. L’operazione, condotta nel pomeriggio di domenica 8 febbraio 2026, ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di cocaina, più di 40 grammi di eroina e circa 20 grammi di hashish, oltre a 2.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. L’intervento, che si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio, mira a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e a smantellare le basi operative dei pusher nelle aree boschive più esposte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Faloppio Colverde

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato tre persone tra i boschi al confine tra Faloppio e Colverde.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Faloppio Colverde

Argomenti discussi: Rogoredo, le regole dello spaccio nel boschetto senza più alberi; La droga nei boschi: smantellato il bivacco dello spaccio take away; Castiglione: Spaccio nei boschi, arrestato pusher; Smantellata piazza dello spaccio nei boschi.

Tra Faloppio e Colverde, blitz dei carabinieri contro lo spaccio nei boschi: 3 arrestiSpaccio di droga, controlli straordinari dei carabinieri nei boschi tra Faloppio e Colverde: tre gli arrestati, tutti di origini nordafricani, ... espansionetv.it

Spaccio nei boschi, marocchino disarmato dalla poliziaCASTIGLIONE OLONA - Un’operazione della Squadra Mobile nei boschi dello spaccio tra Morazzone e Castiglione Olona, nella serata di martedì, si è conclusa ... ilsaronno.it

Il deputato leghista Stefano Candiani plaude ai risultati della lotta allo spaccio nei boschi del Varesotto ottenuti grazie alla collaborazione tra forze dell'ordine e amministrazioni locali: "la sicurezza parte dal territorio". E cita il paradosso di Rogoredo a Milano facebook

SAN SEBASTIANO, ZOFFILI (LEGA) TELEFONA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI COLICO FERITO MENTRE ARRESTA UNO SPACCIATORE CLANDESTINO: “MAI PIÙ, TOLLERANZA ZERO CONTRO LO SPACCIO NEI BOSCHI” Roma, 20 ge x.com