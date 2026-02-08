Boschi dello spaccio tra Faloppio e Colverde | arrestati tre pusher irregolari

I carabinieri hanno smantellato un giro di droga nei boschi tra Faloppio e Colverde. Tre uomini di origine nordafricana sono stati arrestati, mentre altri due sono stati segnalati come assuntori. Le forze dell’ordine hanno agito dopo settimane di indagini, trovando droga e armi nascosti tra gli alberi. Ora i sospetti sono in cella, in attesa di essere interrogati.

I carabinieri hanno smantellato un’attività di spaccio organizzata nei boschi al confine tra Faloppio e Colverde, in provincia di Como, arrestando tre cittadini di origine nordafricana e segnalando due assuntori all’autorità amministrativa. L’operazione, condotta nel pomeriggio di domenica 8 febbraio 2026, ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di cocaina, più di 40 grammi di eroina e circa 20 grammi di hashish, oltre a 2.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. L’intervento, che si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio, mira a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e a smantellare le basi operative dei pusher nelle aree boschive più esposte.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Boschi dello spaccio tra Faloppio e Colverde: arrestati tre pusher irregolari, segnalati due consumatori

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato tre persone tra i boschi al confine tra Faloppio e Colverde.

