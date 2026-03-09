Un arresto e 5 patenti ritirate nel fine settimana | i controlli dei carabinieri nel Vco

Nel fine settimana nel Vco, i carabinieri hanno portato a termine un arresto e hanno denunciato cinque persone per guida in stato di ebbrezza. Durante i controlli, sono state ritirate anche cinque patenti di guida, contribuendo a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Le operazioni si sono concentrate su diverse aree della provincia.

Un arresto e cinque denunce per guida in stato di ebbrezza segnano il bilancio dei controlli effettuati nel Vco durante il fine settimana. A Premeno è stato arrestato un 34enne residente nel torinese, in esecuzione di un decreto dell'Ufficio di Sorveglianza di Novara. L'uomo stava scontando una condanna per rapina aggravata, commessa a Torino nel settembre 2023, in regime di affidamento terapeutico presso una comunità della provincia. A seguito di ripetute condotte illecite, incompatibili con il percorso di riabilitazione, l'Autorità Giudiziaria ha revocato la misura alternativa. L'arrestato è stato trasferito immediatamente nel carcere di Verbania.