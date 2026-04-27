Nella serata del 20 aprile, la polizia ha sequestrato il locale The Sanctuary situato al Colle Oppio. Durante il blitz, sono stati riscontrati problemi di affollamento, con il numero di persone presenti che si aggirava tre volte oltre la capienza consentita. La situazione ha creato scompiglio all’interno del locale, generando rischio per la sicurezza dei presenti.

? Cosa sapere La Questura ha disposto il sequestro del locale The Sanctuary al Colle Oppio il 20 aprile.. Il titolare è denunciato per sovraffollamento triplo e gravi violazioni della sicurezza antincendio.. La Questura ha disposto il sequestro del locale The Sanctuary al Colle Oppio lo scorso 20 aprile, rivelando una gestione pericolosa che ha portato a un afflusso di clienti pari al triplo della capacità massima consentita. Dopo sette giorni dalla firma del provvedimento, le autorità hanno finalmente chiarito i motivi dietro la chiusura di quella che veniva percepita come un’oasi urbana esclusiva. Mentre la proprietà ha comunicato tramite...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz al The Sanctuary: caos e rischi, affollamento triplo nel locale

Notizie correlate

Sequestrato il The Sanctuary a Roma: dentro il triplo dei clienti consentiti e uscite di sicurezza bloccateSigilli al The Sanctuary, ristorante e discoteca vicino al Colosseo: irregolarità su sicurezza, vie di fuga ostruite e capienza triplicata.

Chiuso il “The Sanctuary”: sovraffollamento, irregolarità e rischi per la sicurezzaRoma – Sovraffollamento, gravi carenze igieniche e irregolarità strutturali: sono queste le principali motivazioni che hanno portato alla chiusura...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Roma, la questura spiega perché ha chiuso il 'The Sanctuary'; The Sanctuary, sequestrato il locale di Colle Oppio: È troppo affollato; Chiuso con sigilli il The Sanctuary di Roma: pugno duro sulla sicurezza dopo la tragedia di Crans-Montana; Sotto sequestro The Sanctuary a Colle Oppio: chiuso per presunte irregolarità e sovraffollamento.

Sigilli al The Sanctuary: Uscite di sicurezza bloccate e capienza triplicataLuci soffuse, arredamento etnico e l’illusione di trovarsi in un resort esotico a pochi passi dal Colosseo. Ma dietro il fascino del The Sanctuary, uno dei locali più esclusivi e frequentati della Cap ... msn.com

Nuovi dettagli emergono sul sequestro del The Sanctuary Eco Retreat, il locale di Colle Oppio già raggiunto dai sigilli nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, dietro l’atmosfera da “oasi urbana” del locale si sarebbero nascoste diffuse irregola - facebook.com facebook

Roma, la questura spiega perché ha chiuso il 'The Sanctuary' ift.tt/3rIOwPd x.com