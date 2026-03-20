Il 28 marzo a Roma si terrà l’evento Operazione Nostalgia, il primo al Palazzo dello Sport, coinvolgendo tifosi e appassionati di calcio. Durante la giornata, Totti e Nesta saranno presenti per celebrare i venti anni dal successo mondiale della nazionale italiana. L’appuntamento si svolge nel contesto di un’operazione che porta sul palco figure storiche del calcio italiano.

Si è svolta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione del primo raduno indoor di Operazione Nostalgia, in programma sabato 28 marzo 2026 al Palazzo dello Sport. Tra i relatori che hanno presentato l’iniziativa alla stampa erano presenti l’AD di EUR SpA, Claudio Carserà, il fondatore di Operazione Nostalgia, Andrea Bini, i calciatori Stefano Fiore e David Pizzarro, e Jimmy Ghione, speaker d'eccezione che sabato avrà il compito di intrattenere il pubblico del Palazzo dello Sport. L’evento segna una tappa inedita all’interno di un percorso decennale che ha visto protagonisti alcuni dei più grandi interpreti del calcio degli anni Novanta e Duemila, tra cui Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Rivaldo, Adriano, Gianfranco Zola e Roberto Baggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Operazione Nostalgia debutta indoor. Il 28 marzo a Roma il primo evento al Palazzo dello Sport

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