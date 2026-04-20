Gianni Morandi torna a Roma | un concerto evento il 21 aprile al Palazzo dello Sport

Il cantante italiano Gianni Morandi tornerà a esibirsi a Roma il 21 aprile 2026 alle ore 21, presso il Palazzo dello Sport. La data del concerto è stata annunciata e i biglietti saranno disponibili per l’acquisto. L’evento è molto atteso e rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo uno degli artisti più conosciuti della musica italiana. La serata sarà ospitata nella struttura sportiva della città.

Roma si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della musica italiana: Gianni Morandi, che tornerà nella Capitale il prossimo 21 aprile 2026, ore 21, con un concerto molto atteso al Palazzo dello Sport. Il nome del tour, che lo vede impegnato tra aprile e maggio, si intitola, “C’era un ragazzo- Gianni Morandi Story”, celebra i 60 anni del famoso brano del 1966. La notizia ha già acceso l’entusiasmo dei fan romani, pronti a ritrovare dal vivo una delle voci più iconiche del panorama musicale nazionale. Con una carriera lunga oltre sessant’anni, Morandi rappresenta un punto di riferimento capace di attraversare epoche e generazioni diverse.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gianni Morandi torna a Roma: un concerto evento il 21 aprile al Palazzo dello Sport Notizie correlate Gianni Morandi in concerto al Palazzo dello Sport con “C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story”Gianni Morandi pubblica Monghidoro, il suo nuovo singolo e si prepara ad arrivare in tour nei palazzetti d'Italia. Operazione Nostalgia debutta indoor. Il 28 marzo a Roma il primo evento al Palazzo dello SportSi è svolta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione del primo raduno indoor di Operazione Nostalgia, in programma sabato 28 marzo 2026 al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gianni Morandi ad Assago: Il mio auspicio per voi è: sorprendetevi; Gianni Morandi torna a Torino. Quell'esibizione di 60 anni fa all'ombra della Mole; Papà Gianni è stato severo, oggi ci prende in giro, i figli di Morandi a La volta buona e il retroscena; Gianni Morandi: C’era un ragazzo che come me non si fermava mai. Gianni Morandi a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di AssagoLeggi su Sky TG24 l'articolo Gianni Morandi a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago ... tg24.sky.it Gianni Morandi emoziona il Forum di Milano tra memoria, guerra e presenteGianni Morandi celebra sessant’anni di carriera e di C’era un ragazzo All’Unipol Forum di Milano, l’81enne Gianni Morandi porta in scena il tour C’e ... assodigitale.it Quanto amiamo Gianni Morandi Qua le foto del concerto a Milano: https://www.varesenews.it/photogallery/gianni-morandi-in-concerto-allunipol-forum-di-assago/ facebook "Io conosco Gianni Morandi", #Spalletti scatenato in tv sull'esultanza dei giocatori della #Juve. E in studio... x.com