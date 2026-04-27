Blackout nel secondo set e troppi errori | l' Elettromeccanica cede contro Figline

Nella terzultima giornata del campionato di serie B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini ha perso in tre set contro Passione Valdarno, quarta in classifica. Nel secondo set, la squadra ha subito un blackout che ha contribuito alla sconfitta, mentre nel corso della partita ha commesso numerosi errori. La partita si è conclusa con i parziali di 23-25, 10-25 e 22-25.

Al Pala Bcc Romagnolo, nella terzultima giornata del campionato di serie B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini si arrende per 0-3 (23-25, 10-25, 22-25) contro Passione Valdarno, quarta forza del girone. Un risultato che di per sé non incide sul verdetto più importante: complici i risultati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Meret: “Troppi errori nel primo tempo. Nel secondo siamo stai bravi a gestire la partita”Al termine di Napoli-Lecce, il portiere e capitano azzurro, all’uscita di Matteo Politano, Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa: “Non... Leggi anche: LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete senza troppi problemi anche nel secondo set, 17-25 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Belinda Bencic gioca con il fuoco ma avanza a Madrid; Bellucci, blackout a Madrid: troppi errori contro Dzumhur. Salta la sfida con Griekspoor; Belinda Bencic batte Diana Shnaider e si qualifica per gli ottavi a Madrid; Paolini, debutto col sorriso a Madrid dopo le lacrime di Stoccarda: Siegemund battuta in rimonta. Blackout nel secondo set e troppi errori: l'Elettromeccanica cede contro FiglineUn ko che non fa male alla classifica delle cesenati, già proiettate alla sfida di sabato contro una Riccione a caccia di punti salvezza ... cesenatoday.it Belinda Bencic gioca con il fuoco ma avanza a MadridNonostante un grosso blackout durante il secondo set, Belinda Bencic (WTA 12) si è qualificata per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid. Sulla terra rossa iberica l’elvetica ha infatti estromes ... rsi.ch Blackout o guasto ai frigoriferi: sai davvero come gestirlo Un’interruzione di corrente di 12–24 ore o un guasto improvviso di frigoriferi e congelatori non è un evento raro. Quello che fa la differenza, dal punto di vista della sicurezza alimentare, è come vi - facebook.com facebook