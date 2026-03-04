LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | venete senza troppi problemi anche nel secondo set 17-25

Nella partita di volley femminile tra Busto Arsizio e Conegliano, le venete si sono imposte in due set con punteggi di 25-17 e 25-17. Durante il secondo set, Conegliano ha mantenuto il controllo del gioco, portando avanti con facilità e senza grandi difficoltà. La gara è stata trasmessa in diretta, e gli spettatori hanno potuto seguire gli scambi tra le due squadre.

17-25 Il tocco vincente di Haak da zona 2. Qualche errore in più rispetto al primo parziale per le venete ma ancora netto il successo di Conegliano 16-21 Pallonetto vincente in fast di Chirichella. Non si accettavano scommesse sulla scelta in palleggio di Wolosz 16-25 Lo chiude Zhu il primo set! Diagonale vincente della cinese che sigla il dominio delle venete 20.28: Ma guai a sottovalutare l’impatto ambientale dell’E-Work Arena e la voglia di rivalsa di una squadra che non ha nulla da perdere. Sarà una sfida che si giocherà sui dettagli: servizio, gestione dei break, freddezza nei finali di set. Busto è chiamata all’impresa per allungare la serie; Conegliano vuole ribadire la propria superiorità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete senza troppi problemi anche nel secondo set, 17-25 LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si aggiudicano il primo set, 16-2516-25 Lo chiude Zhu il primo set! Diagonale vincente della cinese che sigla il dominio delle venete 20. Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete allungano sul 17-12 Contenuti e approfondimenti su LIVE Busto Arsizio Conegliano 0 2 A1.... Temi più discussi: PLAY-OFF TIME AL PALAVERDE! DOMENICA GARA-1 CONTRO BUSTO ARSIZIO PER I QUARTI DI FINALE IN UNA DELLE CLASSICHE DEL VOLLEY ITALIANO (h 17, diretta VBTV) – Imoco Volley Conegliano; LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse in carica piegano le lombarde; Playoff scudetto, Conegliano a Busto Arsizio per chiudere il conto e volare in semifinale; Serie A1 Tigotà – Ufficiale la programmazione di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Playoff Scudetto. LIVE Busto Arsizio-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa sognano la ‘bella’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-8 Muroooooooooooooooooo Woloooooooooooooosz 3-7 Murooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaa 3-6 ... oasport.it Dove vedere in tv Busto Arsizio-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingConegliano ha sudato più del previsto in avvio dei playoff scudetto, ma è riuscita a sconfiggere Busto Arsizio per 3-1 e a portarsi in vantaggio nella ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra UYBA Volley Busto Arsizio e Imoco Volley dei Quarti di Finale dei Playoff A1 Tigotà #Volleyball #Pallavolo #BustoArsizio #Conegliano #poweredbytigotà facebook Pallavolo A1F Scudetto - Imoco Conegliano vs Uyba Busto Arsizio (foto di Flavio Pavanello) x.com