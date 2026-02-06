Un 60enne armato di fucile spara dalla finestra contro case e auto in corsa

Un uomo di 60 anni, polacco e senza precedenti penali, ha sparato dalla finestra contro auto in corsa a Bracciano. I colpi, esplosi con un fucile, hanno colpito diverse vetture in transito nelle vicinanze. I carabinieri sono intervenuti subito e l’hanno arrestato sul posto. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha provocato scompiglio tra i residenti.

Spari dalla finestra contro auto in corsa a Bracciano. A premere il grilletto un 60enne polacco, incensurato, che è stato arrestato dai carabinieri. Per lui le accuse sono detenzione illegale di armi comuni da sparo, alterazione di armi e danneggiamento.

Lo scorso lunedì a Lugnano in Teverina, un uomo di 63 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver sparato con un fucile dalla finestra di casa, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Un uomo di 60 anni di origine polacca è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri di Bracciano.

Paura a Bracciano, i residenti presi di mira da un uomo armato che spara contro le loro case, fermato 60enneI carabinieri della Stazione di Bracciano hanno arrestato un cittadino polacco, 60enne e incensurato, per il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, alterazione di armi e danneggiamento. virgilio.it

