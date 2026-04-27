Bitcoin e Quantum | il premio da 1 BTC rischia la beffa scientifica

Un ricercatore di Google ha messo in dubbio la validità del premio di 1 Bitcoin assegnato da Project Eleven, sollevando dubbi sulla metodologia utilizzata. La contestazione riguarda la validità statistica degli attacchi quantistici su piccola scala, mettendo in discussione il risultato ottenuto. La questione ha attirato l'attenzione nel mondo della tecnologia e della crittografia, sollevando interrogativi su come vengono valutate le sfide tra Bitcoin e computer quantistici.

? Cosa sapere Il ricercatore Google Gidney contesta il premio da 1 BTC assegnato da Project Eleven.. L'errore metodologico sollevato riguarda la validità statistica degli attacchi quantistici su piccola scala.. Il ricercatore di Google Gidney ha scatenato una polemica scientifica mettendo in dubbio la validità del premio da 1 BTC assegnato da Project Eleven per un attacco quantistico alla crittografia a curva ellittica. La disputa, esplosa dopo la pubblicazione di un post il 25 aprile, colpisce al cuore le assunzioni sulla sicurezza di asset digitali come Bitcoin ed Ethereum, che vedono protetti oltre 2,5 trilioni di dollari grazie a sistemi ECC.🔗 Leggi su Ameve.eu

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BITCOIN E QUANTUM COMPUTING: COSA STA SUCCEDENDO

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