Bitcoin | addio ai cicli di 4 anni ecco la nuova era del BTC

Il 4 aprile, Michael Saylor, presidente esecutivo di Strategy, ha comunicato che Bitcoin ha superato la fase dei cicli di quattro anni associati all’halving. Questa affermazione indica un cambiamento nella dinamica del mercato della criptovaluta, che fino a oggi aveva mostrato andamenti periodici legati a questi eventi. La notizia ha suscitato interesse tra gli investitori e gli analisti, che ora osservano con attenzione le prossime evoluzioni di Bitcoin.

Michael Saylor, presidente esecutivo di Strategy, ha annunciato il 4 aprile che Bitcoin ha superato la fase dei cicli quadriennali legati all’halving. Questa evoluzione segna l’ingresso della criptovaluta in una fase di maturità globale, con prospettive di crescita più costanti per il valore dell’asset. Il fondatore di Strategy sostiene che BTC abbia ormai conquistato una posizione di dominio nel sistema finanziario mondiale. La moneta digitale è ora riconosciuta globalmente come capitale digitale, integrandosi stabilmente sia come strumento d’investimento che come mezzo di pagamento per l’utenza comune. L’era del capitale istituzionale e i nuovi motori del prezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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