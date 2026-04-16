Bitcoin sotto attacco quantistico | il piano per salvare i BTC di Satoshi

Nella rete Bitcoin si registra un acceso dibattito dopo la pubblicazione di una proposta di sicurezza su GitHub. La proposta, identificata come BIP-361, è arrivata martedì scorso e ha generato discussioni tra gli sviluppatori e gli utenti. La questione riguarda la protezione dei bitcoin contro possibili attacchi provenienti dall’avvento di tecnologie quantistiche. La discussione si concentra sulle misure da adottare per garantire la sicurezza futura della criptovaluta.

Un’ondata di scontro ideologico e tecnico sta travolgendo la rete Bitcoin a seguito della pubblicazione su GitHub, avvenuta martedì scorso, di una proposta di sicurezza denominata BIP-361. Il documento, firmato dal noto esponente del mondo cypherpunk Jameson Lopp insieme a cinque coautori, introduce un piano strutturato in tre fasi per proteggere l’intero ecosistema dalla minaccia rappresentata dai computer quantistici, capaci di violare le chiavi crittografiche dei vecchi indirizzi. La tensione che circonda questo aggiornamento non riguarda solo il codice, ma tocca i nervi scoperti della proprietà privata digitale. Al centro del dibattito si trova la necessità di salvaguardare circa 1,7 milioni di BTC custoditi in formati P2PK, ovvero indirizzi dei primordi di Bitcoin che espongono direttamente le chiavi pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin sotto attacco quantistico: il piano per salvare i BTC di Satoshi Notizie correlate Bitcoin sotto assedio: il rischio quantistico minaccia i walletL’impiego di calcoli basati sulla fisica quantistica mette sotto la lente d’ingrandimento la sicurezza della rete Bitcoin, sollevando interrogativi... Leggi anche: Bitcoin: Strategy scommette forte e punta a 1,8 milioni di BTC Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bitcoin quantistico sicuro ora possibile senza un soft fork, ma costa 200 dollari ciascuno; I computer quantistici potrebbero rompere la tua crypto — ecco la soluzione che TRON sta costruendo; Attaccare il mining di bitcoin con un computer quantistico richiederebbe l'energia di una stella, affermano gli accademici. attacco quantistico a Bitcoin: Google riduce le stime sui qubit, allertaAttacco quantistico a Bitcoin potrebbe richiedere molti meno qubit: Google chiede di preparare la transizione alla crittografia post-quantum. cryptonomist.ch Criptovalute sotto assedio quantistico: perché la corsa alla sicurezza crittografica è appena iniziataCalcolo quantistico, allarme per la sicurezza di Bitcoin ed Ethereum I progressi nel calcolo quantistico stanno mettendo sotto pressione la sicurezza ... assodigitale.it Il prezzo di Bitcoin in questa fase di bear market è sceso sotto il costo medio di estrazione digitale. In questo contesto avverso cosa fanno i miners Nella nuova puntata di Cripto, un podcast di 24Ore Podcast, @vito.lops ne parla con Fabrizio Amodio, ceo di Bi - facebook.com facebook