Il difensore dell'Inter ha segnato tre gol e fornito due assist nelle prime partite di campionato, contribuendo a una media voto di 6,6. La sua performance in campo si traduce in un rendimento considerevole anche nel fantacalcio, dove il suo valore di mercato risulta interessante rispetto alle sue prestazioni. La sua presenza si conferma come una delle scelte più efficaci per chi gioca sul fronte delle statistiche fantasy.

Dopo tre turni fuori dai giochi a causa di un problema alla coscia è tornato sui livelli che tiene da inizio campionato, riuscendo anche ad andare a segno con un bel colpo di testa nel pareggio per 2-2 tra Torino e Inter. Yann Bisseck è abbonato a numeri importanti anche al fantacalcio, dov'è il quarto giocatore del suo reparto con la fantamedia più alta (6,6). Il tedesco ha trovato contro i granata il suo terzo gol in campionato, eguagliando il record dello scorso anno e registrando un 7 in pagella. Il classe 2000, che ha servito finora anche due assist, per il punteggio accumulato fin qui si trova solamente dietro a Dimarco, Bremer e Scalvini nella speciale graduatoria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bisseck, ritorno con gol e fantamedia del 6,6: il costo è un affare

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