Una delle migliori notizie della difficile e altalenante stagione della Lazio arriva dal mercato di gennaio. In soli due mesi, Kenneth Taylor si è guadagnato la fiducia di Sarri e di tanti fantallenatori che hanno scommesso su di lui. Il centrocampista ha risolto la trasferta di Bologna con una doppietta, la prima in Serie A. Aveva già trovato il primo +3 da biancoceleste nella sfida col Genoa della 23ª giornata. Il bottino di tre reti è già un ottimo biglietto da visita per un giocatore arrivato in Italia in sordina, nonostante i tanti anni trascorsi all'Ajax e la presenza ormai stabile in nazionale olandese, ma è la continuità di rendimento a renderlo un fattore importante anche in ottica fantacalcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, al gol ci pensa Taylor: terza rete in A e fantamedia del 6,7

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