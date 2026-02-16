Castro si è sbloccato | sesto gol in campionato e fantamedia del 7

Castro ha finalmente segnato di nuovo, portando a casa il suo sesto gol in campionato e una media di 7 punti al fantacalcio. La sua rete contro il Torino ha interrotto un periodo senza bonus per sei turni consecutivi, dimostrando una crescita nelle sue prestazioni.

Il Bologna torna alla vittoria in campionato dopo quattro sconfitte consecutive e ritrova anche il gol del suo centravanti, Santiago Castro. L'argentino torna al bonus al Fantacampionato Gazzetta dopo quattro giornate ma il gol mancava addirittura dalla 18ª. Il classe 2004 ha deciso la sfida dell'Olimpico Grande Torino con un gol da attaccante vero: difesa del pallone in un fazzoletto in area di rigore e conclusione di punta ad anticipare difensore e portiere. Finora in campionato viaggia con una fantamedia del 7 e la concorrenza nel ruolo di prima punta tra i rossoblù inizia a diminuire: con la cessione di Immobile si alternerà solamente con Dallinga, tra Serie A ed Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mandragora si conferma una presenza affidabile nel campionato, con il suo sesto gol e una fantamedia di 6,5.

