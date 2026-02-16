Castro si è sbloccato | sesto gol in campionato e fantamedia del 7
Castro ha finalmente segnato di nuovo, portando a casa il suo sesto gol in campionato e una media di 7 punti al fantacalcio. La sua rete contro il Torino ha interrotto un periodo senza bonus per sei turni consecutivi, dimostrando una crescita nelle sue prestazioni.
Il Bologna torna alla vittoria in campionato dopo quattro sconfitte consecutive e ritrova anche il gol del suo centravanti, Santiago Castro. L'argentino torna al bonus al Fantacampionato Gazzetta dopo quattro giornate ma il gol mancava addirittura dalla 18ª. Il classe 2004 ha deciso la sfida dell'Olimpico Grande Torino con un gol da attaccante vero: difesa del pallone in un fazzoletto in area di rigore e conclusione di punta ad anticipare difensore e portiere. Finora in campionato viaggia con una fantamedia del 7 e la concorrenza nel ruolo di prima punta tra i rossoblù inizia a diminuire: con la cessione di Immobile si alternerà solamente con Dallinga, tra Serie A ed Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mandragora vale un attaccante: sesto gol in campionato e fantamedia del 6,5
Mandragora si conferma una presenza affidabile nel campionato, con il suo sesto gol e una fantamedia di 6,5.
Openda sbloccato: ecco da quanto non segnava in campionato. E il gol con la Roma gli vale un posto nella storia della JuveLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Coppa Italia. La Lazio è in semifinale: Bologna battuto ai calci di rigore - La Lazio vince la lotteria dei rigori a Bologna ed è in semifinale; Montalto di Castro, tir sbanda e abbatte il cancello di un’abitazione; Cuba, l’embargo Usa sul petrolio sta uccidendo il sogno di Castro; Messa in sicurezza del Fiora, a Montalto di Castro un muro di oltre due metri al posto delle paratie mobili.
Speranza: Finalmente si è sbloccato il nuovo contratto della sanità privataSono davvero sodisfatto. Finalmente si è sbloccato il nuovo contratto della sanità privata. Oltre 100.000 lavoratori della salute aspettano questo momento da 14 anni. Più diritti, più tutele e più ... quotidianosanita.it
Una super giocata di Castro fa risorgere il Bologna Gol da vero numero 9 per l'argentino, che raccoglie l'assist di Bernardeschi, fa un gran controllo, si gira in un fazzoletto e con un tocco da centravanti batte Paleari Dopo 4 sconfitte consecutive in campion - facebook.com facebook
--> #TwittaHyboriaMinutoperMinuto #HyboriaLeague (giornata 23) #OphirCorinthia Un gollazzo di #CASTRO in #TorinoBologna sblocca la situazione in favore di OPHIR. I Wisemen di mister @DarioCi8 devono sperare in #Hojlund visto che #Dybala sarà out. x.com