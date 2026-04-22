Passaporti a Roma attivi 10 nuovi uffici postali | ecco dove fare richiesta

A partire da oggi, sono stati attivati altri dieci uffici postali a Roma, portando a ventidue il numero totale di uffici disponibili per il rilascio dei passaporti. Questa novità riguarda esclusivamente gli sportelli postali della città, che ora offrono il servizio di richiesta passaporti. L'apertura di nuovi uffici intende facilitare l'accesso ai servizi consolari per i cittadini romani.

Roma, 22 aprile 2026 – Da oggi salgono a 22 gli uffici postali di Roma città abilitati a offrire il servizio passaporti a sportello. A queste nuove attivazioni si aggiungono, a partire sempre da oggi, le abilitazioni degli 89 uffici postali della provincia di Roma e dei 57 uffici postali della provincia di Viterbo. Con le recenti attivazioni sugli uffici postali dei comuni delle province di Latina, Rieti e Frosinone, Poste Italiane ha così completato l’implementazione del servizio “passaporti” in tutti gli uffici postali dei comuni del Lazio con popolazione fino a 15mila abitanti, come previsto dal più ampio progetto “Polis”. Oltre ai...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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