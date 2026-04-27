Birra stappata con i denti bancone in frantumi e minacce di morte | kebabbaro eroe insegue il cliente e lo consegna alla polizia

Un episodio di violenza si è verificato in un locale di Ancona, dove un cliente ha aperto una bottiglia di birra con i denti, provocando la rottura del vetro del bancone. Successivamente, ha minacciato di morte un altro individuo con un collo di bottiglia rotto, urlando insulti. Un kebabbaro ha inseguito il cliente e lo ha consegnato alle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

ANCONA – Stappa la Corona con i denti, spacca la vetrina del bancone poi brandisce il collo di bottiglia rotto e urla: «Ti ammazzo». Pochi minuti prima di scappare a gambe levate. Il cliente non aveva fatto i conti con il titolare di un kebab in piazza Cavour. «Non ho avuto paura, l’ho inseguito.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Caos in centro: lite furibonda al bar, bancone in frantumi e arriva la poliziaSabato pomeriggio una lite in un bar è degenerata ed è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia per riportare la calma in via San... Trova un marsupio con 1.650 euro e lo consegna alla polizia locale di Torino, che rintraccia il proprietarioDisavventura a lieto fine per un esercente torinese che ha smarrito il suo marsupio contenente 1.