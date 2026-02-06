Trova un marsupio con 1.650 euro e lo consegna alla polizia locale di Torino che rintraccia il proprietario

Un esercente torinese ha trovato un marsupio con 1.650 euro e l’ha consegnato alla polizia locale. Gli agenti hanno individuato il proprietario, che ora può riavere il suo denaro. La vicenda si è conclusa bene dopo che il denaro era stato smarrito in città.

Disavventura a lieto fine per un esercente torinese che ha smarrito il suo marsupio contenente 1.650 euro in banconote in vari tagli. È stato ritrovato da un cittadino che lo ha portato al comando di polizia locale di corso Cincinnato 115 a Torino. Gli agenti hanno subito contattato il.

