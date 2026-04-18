Un bambino di sette anni ha perso la vita in una piscina delle Terme di Castelforte. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un annegamento, con il bambino che sarebbe stato risucchiato da un bocchettone presente nell’impianto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Tragedia aCastelforte, in provincia di Latina, dove un bambino presso leTerme Vescine– secondo quanto appreso dalCorriere– è morto risucchiato dal bocchettone di una piscina. Una tragedia che si aggiunge ad un’altra similare avvenuta ad un bambino di 12 anni il giorno di Pasqua. La tragedia è avvenuta nelle celebri terme di Suio spesso frequentate da turisti, specialmente nel weekend per le acque sulfuree. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Formia e il pm della procura di Cassino, Alfredo Mattei. Un bambino di 7 anni, residente a Roma, che stava trascorrendo il fine settimana alleTerme di Castelfortea Suio, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina, è morto annegato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Terme di Castelforte, bimbo di 7 anni muore in piscina

News - Suio Terme, bimbo di 7 anni muore annegato. Una tragedia che obbliga a fermarsi 18/4/2026

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