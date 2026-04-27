Bimba di 5 anni scompare da un accampamento aborigeno in Australia | sospetti su un uomo appena scarcerato

Una bambina di cinque anni è scomparsa da un accampamento aborigeno ad Alice Springs, in Australia, poco dopo essere stata messa a letto. La polizia ha dichiarato di sospettare che l’individuo appena scarcerato possa essere coinvolto nel suo rapimento. Le autorità stanno cercando di rintracciare la piccola, mentre le ricerche sono in corso nella zona. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento.

La polizia australiana ritiene che una bambina di cinque anni sia stata rapita da un uomo recentemente scarcerato; la piccola è scomparsa poco dopo essere stata messa a letto nella casa di famiglia presso un accampamento aborigeno ad Alice Springs.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Orrore nel Salento: uomo abusava di una bimba di appena 8 anni, la madre filmavaL’operazione dei carabinieri svela un anno di indicibili violenze e produzione di materiale pedopornografico. Lecce, orrore su una bimba di 8 anni: stuprata da un uomo mentre la mamma riprendevaUna storia terribile quella che arriva dal basso Salento, dove una bambina di soli 8 anni è stata violentata per mesi da un uomo mentre la madre... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bimba di 5 anni investita dal trattore guidato dal suo papà: proclamato lutto cittadino a Polistena; La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è giunta presso l’Istituto Giannina Gaslini alle due della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservat; Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore guidato dal padre; Tragedia di Catanzaro, la bimba di 6 anni sopravvissuta trasferita al Gaslini. Tragedia a Polistena: bimba di 5 anni travolta e uccisa da un trattoreIl dramma durante alcuni lavori in un terreno di famiglia. Il sindaco proclama il lutto cittadino per la morte della piccola Chiara ... affaritaliani.it Tragedia sfiorata in piscina. Una bimba di 4 anni azzannata al volto dal cane del nonnoL'episodio è avvenuto venerdì pomeriggio presso una struttura sportiva locale. La bambina è ricoverata al Bambino Gesù in gravi condizioni ma non in pericolo di vita ... rainews.it Grave la bimba di 18 mesi rimasta incastrata nel tosaerba del padre, le hanno amputato una gamba. Operata varie volte a Padova. È stata investita da un trattorino mentre giocava. #ANSA - facebook.com facebook Grave la bimba di 18 mesi rimasta incastrata nel tosaerba del padre, le hanno amputato una gamba. Operata varie volte a Padova. È stata investita da un trattorino mentre giocava. #ANSA x.com