Orrore nel Salento | uomo abusava di una bimba di appena 8 anni la madre filmava

Un grave episodio si è verificato nel Salento, dove un uomo è stato accusato di aver abusato di una bambina di otto anni. La madre della vittima avrebbe partecipato all’atto, riprendendo con il proprio cellulare le violenze subite dalla figlia. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della vicenda e identificare eventuali altre responsabilità.

L’operazione dei carabinieri svela un anno di indicibili violenze e produzione di materiale pedopornografico. La piccola è stata messa in sicurezza in una comunità protetta. Arrestati un 71enne e una 53enne LECCE – Ceduta a un uomo perché ne abusasse e partecipe dell’orrore, producendo la madre, con le sue stesse mani, filmati della figlia di appena 8 anni sotto le grinfie dell’orco. I soggetti sono ritenuti presunti responsabili di reati particolarmente gravi: violenza sessuale aggravata, produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito dai militari, le condotte si sarebbero protratte per un intero anno, da un’estate all’altra, tra l’agosto del 2024 e quello del 2025. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Orrore a Salerno, educatore 35enne abusava dei minori a lui affidati e filmava le violenze sessuali, arrestatoUn arresto per violenza sessuale e produzione di materiale di pedopornografia minorile: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia... “La madre, lì sul balcone…”. Italia, orrore su una bimba di 6 anni. Particolari atrociEsistono abissi della psiche umana che si aprono proprio laddove un bambino dovrebbe trovare il porto più sicuro: tra le mura della propria casa.