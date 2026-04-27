Bimba azzannata al volto dal golden retriver del nonno | operata e sciolta la prognosi sarà dimessa

Una bambina di quattro anni è stata azzannata al volto dal cane golden retriver del nonno. Dopo aver subito un intervento chirurgico, la prognosi è stata sciolta e le sue condizioni sono stabili. La piccola sarà dimessa nelle prossime ore. L’incidente si è verificato nella proprietà familiare, dove il cane si trovava in presenza della bambina.

Operata al volto e sciolta la prognosi, la bambina di quattro anni azzannata dal cane golden retriver del nonno sta bene. Nei prossimi giorni verrà dimessa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bimba di 4 anni azzannata in volto dal Golden Retriever del nonno: in codice rosso al Bambino GesùPaura nel pomeriggio di venerdì per le condizioni di una bambina di 4 anni morsa in viso dal cane del nonno sui Castelli Romani: è grave al Bambino... Leggi anche: Pitbull azzanna una bimba di 2 anni al volto: salvata dal padre, operata d’urgenza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bimba di 4 anni azzannata al volto dal cane del nonno: ferita profonda ma non a rischio vita; Albano, bimba di 4 anni morsa al volto dal golden retriever del nonno, in codice rosso al Bambino Gesù; Tragedia sfiorata in piscina. Una bimba di 4 anni azzannata al volto dal cane del nonno; Bimba di 4 anni azzannata al volto dal cane del nonno fuori Roma, ricoverata al Bambino Gesù: la piccola sotto choc per l'attacco del... Bimba azzannata al volto dal golden retriver del nonno: operata e sciolta la prognosi, sarà dimessaOperata al volto e sciolta la prognosi, la bambina di quattro anni azzannata dal cane golden retriver del nonno sta bene ... fanpage.it Bimba di 4 anni azzannata in volto dal Golden Retriever del nonno: in codice rosso al Bambino GesùPaura nel pomeriggio di venerdì per le condizioni di una bambina di 4 anni morsa in viso dal cane del nonno sui Castelli Romani: è grave al Bambino Gesù ... fanpage.it ++ Bimba di 4 anni azzannata al volto dal cane del nonno. Soccorsi urgenti e ricovero in codice rosso >> https://buff.ly/Xu616nq - facebook.com facebook Bimba di 4 anni azzannata al volto dal cane del nonno: ferita profonda al volto roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com