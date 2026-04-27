Lo storico Westwood Village Theatre, aperto 95 anni fa, si prepara a riaprire in occasione di un evento speciale prima dei lavori di ristrutturazione previsti in autunno. La prima rappresentazione del film “Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft” si svolgerà nel locale, che si avvicina a un periodo di rinnovamento. La serata segna una nuova fase per il teatro, che ha attraversato anni di attività e cambiamenti.

Lo storico Westwood Village Theatre, che ha 95 anni, riapre – o quasi – ma in grande stile. La sala, gestita dall’American Cinematheque e dal Village Directors Circle guidato da Jason Reitman, ospiterà la prima del film concerto della Paramount diretto da James Cameron, Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D ), il 6 maggio. Lavori in corso.. Dolby ha già completamente rinnovato la cabina di proiezione del Village Theatre per la prima, garantendo che l’evento, in programma per una sola sera, venga presentato ai massimi livelli tecnici, incluso il 3D immersivo. La prima è uno dei pochi eventi di quest’estate a supporto del restauro e della ristrutturazione che dureranno 12 mesi e che inizieranno in autunno.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft” debutterà al Westwood Village Theatre prima dei lavori di ristrutturazione autunnali del locale

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