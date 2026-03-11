La cantautrice Billie Eilish sta per intraprendere la sua prima esperienza come attrice con l’adattamento cinematografico del romanzo di Sylvia Plath, La campana di vetro. Il progetto sarà diretto da Sarah Polley e vedrà Eilish nel ruolo principale. La produzione si sta preparando per portare sul grande schermo questa storia, con la cantante che si avvicina al suo debutto nel mondo del cinema.

La cantautrice potrebbe essere la protagonista dell'adattamento del romanzo di Sylvia Plath che sarà diretto da Sarah Polley. Billie Eilish potrebbe debuttare come attrice: la star della musica sembra sia infatti vicina ad accettare di recitare nel film La campana di vetro, tratto dal romanzo scritto da Sylvia Plath. Il progetto dovrebbe essere distribuito e finanziato da Focus Features e nel team della produzione ci saranno anche Joy Gorman Wettels, Plan B Entertainment e StudioCanal. I primi dettagli del film tratto dal romanzo di Sylvia Plath Alla regia del film La campana di vetro ci sarà Sarah Polley, in precedenza autrice della serie Alias Grace (di cui potete leggere la nostra recensione) e realizzatrice dei film Women Talking . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Billie Eilish vicina al debutto come attrice in La campana di vetro

